بعيدا عن الليزر .. تخلص من البواسير بدون جراحة



تخلص من البواسير بدون جراحة تخلص من البواسير بدون جراحة

تعد البواسير من أكثر المشكلات الصحية المؤرقة التى يتعرض لها الكثيرون وتعد أبرز اسباب الإصابة بالبواسير الأمساك بجانب الإصابة بتمدد وتضخم الأوردة المبطنة للقناة الشرجية، ثم تلتوي وتظهر خارج القناة الشرجية.



وعن أعراض البواسير يشعر المريض بوجود دم أثناء وبعد التبرز، بالإضافة إلى بروز خارج فتحة الشرج، وهذا يوضح أنه في حالة متقدمة من المرض.



ويمكن التخلص منها وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday بواسطة الليزر حيث يقوم الجراح بإجراء العملية في المستشفى حيث يتلقى المريض طرقا مختلفة من التخدير من بينها التخدير الموضعي ويفتح الجراح فتحة الشرج ويقطع البواسير برفق.

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وبعيدا عن الجراحه ..علاجات سريعه للبواسيروفقا لموقع "هيلث لاين" إليك مجموعة علاجات منزلية سريعة من مطبخك تساعدك على التخلص من ألم البواسير في دقائق معدودة، وتقليل الالتهابات دون جراحة إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد1. الألوفيراله خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للغاية للاستخدام الموضعي مع العلم أن بعض الناس لديهم حساسية من الألوة فيرا .2. حمام دافئ مع ملح ابشومالحمامات الدافئة يمكن أن تساعد في تهدئة تهيج البواسير. يمكنك استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض .3. المراهم بدون وصفة طبيةتقلل من التورم وتساعد في الشفاء بشكل أسرع إذا كنت تستخدم كريم بهيدروكورتيزون ، فلا تستخدمه لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة.4. الكمادات الباردةضع عبوات ثلج أو كمادات باردة على فتحة الشرج لتخفيف التورم لمدة 15 دقيقة في كل مرة.- اضيفى عشبة القرض الى الماء المغلى فهى غنية بالفلافونويدات التي تعمل على حماية الأوعية الدموية.- دلكى منطقة البواسر بمزيج الألوفيرا وزيت اللوز فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير.- جربى وضع القليل من ملح أبشوم فى الماء الدافىء فهو يعمل على تقليص الأوعية الدموية والتخلص من تورمها.- ادهني زيت جوز الهند على منطقة البواسير فهو يقلل من التورم والالتهابات.-تأخذ 7 حبات من شجرة السرو وتوضع في مقلاه وتوضع علي النار حتي تصبخ يابسة تماما وتدق الحبات وتصبح بودرة خفيفة وتغربل جيدا ويضاف لها كمية من زيت الزيتون حتي يصبح البودرة متجانسة مع الزيت وتكون علي شكل مرهم ويدهن كل يوم ليلا بمنطقة التهاب البواسير وتجد النتيجة بعد اسبوع وتغنيك عن الادوية والجراحة .