خيّم الحزن على ربوع محافظة البحيرة، إثر سماع نبأ استشهاد المقدم محمد فوزى الحوفى بقطاع الأمن الوطنى أثناء مطاردته لخلية إرهابية بحى الأميرية بمحافظة القاهرة وينتظر أهالى المحافظة جثمان الشهيد أمام منزله بأرض أدمون بمدينة دمنهور لتشييع جنازته بمقابر العائلة بمسقط رأسه قرية الصفاصيف.
عمل المقدم محمد فوزى الحوفى معاون مباحث لمركز شرطة حوش عيسى، ونظرًا لكفاءته ومهارته تم نقله إلى قطاع الأمن الوطني.
تزوج الشهيد من السيدة أمينة ماهر مصطفي شريف ربة منزل ولا تعمل من مواليد ١٩٨٧/٥/١ وحاصلة ليسانس حقوق.
وتوفى الشهيد على أيدى الإرهاب الخسيس تاركا طفلتين مريم من مواليد ٢٠١٣ وتبلغ من العمر ٧ سنوات، وخديجة من مواليد ٢٠١٦ وتبلغ من العمر ٤ سنوات.
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التعليقات على ماذا قال الشهيد محمد الحوفي في آخر محادثة له مع صديقه؟
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