ماذا قال الشهيد محمد الحوفي في آخر محادثة له مع صديقه؟



الشهيد محمد الحوفي الشهيد محمد الحوفي

خيّم الحزن على ربوع محافظة البحيرة، إثر سماع نبأ استشهاد المقدم محمد فوزى الحوفى بقطاع الأمن الوطنى أثناء مطاردته لخلية إرهابية بحى الأميرية بمحافظة القاهرة وينتظر أهالى المحافظة جثمان الشهيد أمام منزله بأرض أدمون بمدينة دمنهور لتشييع جنازته بمقابر العائلة بمسقط رأسه قرية الصفاصيف.



عمل المقدم محمد فوزى الحوفى معاون مباحث لمركز شرطة حوش عيسى، ونظرًا لكفاءته ومهارته تم نقله إلى قطاع الأمن الوطني.



تزوج الشهيد من السيدة أمينة ماهر مصطفي شريف ربة منزل ولا تعمل من مواليد ١٩٨٧/٥/١ وحاصلة ليسانس حقوق.

وتوفى الشهيد على أيدى الإرهاب الخسيس تاركا طفلتين مريم من مواليد ٢٠١٣ وتبلغ من العمر ٧ سنوات، وخديجة من مواليد ٢٠١٦ وتبلغ من العمر ٤ سنوات.

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وكان فوزى الحوفى والد الشهيد البالغ من العمر ٦٩ عاما يعمل مدير عام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدمنهور سابقا كما عملت والدة الشهيد السيدة وفاء محمد على مهنا البالغة من العمر ٦٤ عاما، موظفة بوزارة العدل.وقال ضباط محافظة البحيرة إن زميلهم الشهيد كان حافظاً للقرآن الكريم ومن أنشط الضباط ومحبوب من الجميع وكان دائمًا يصل رحمه وعلى اتصال دائم بهم.وحصل موقع "صدى البلد" الإخبارى على محادثة دردشة للشهيد محمد الحوفي مع أحد أصدقائه تتضمن قبول عزومة على الغذاء فور حصوله على إجازة من عمله.وقدّم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة باسمه واسم مواطنى المحافظة خالص العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفي بالأمن الوطني، ابن مدينة دمنهور الذي استشهد خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.