أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه يجب على طلاب المدارس أثناء إعداد مشروعاتهم البحثية، أن يكتبوا على البحث الخاص بهم كود الطالب أو الرقم التعريفي.
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" خطوات الحصول على الرقم التعريفي أو كود الطالب المطلوب في كتابة الأبحاث:
- ادخل على الرابط التالي https://studea.emis.gov.eg/
- اكتب الرقم القومي
-اكتب تاريخ الميلاد
- اكتب محافظة الميلاد
- اكتب النوع
-اضغط على تسجيل دخول
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التعليقات على لطلاب المدارس.. احصل على الرقم التعريفي المطلوب في البحث بهذه الخطوات
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