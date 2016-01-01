لطلاب المدارس.. احصل على الرقم التعريفي المطلوب في البحث بهذه الخطوات



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه يجب على طلاب المدارس أثناء إعداد مشروعاتهم البحثية، أن يكتبوا على البحث الخاص بهم كود الطالب أو الرقم التعريفي.



وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" خطوات الحصول على الرقم التعريفي أو كود الطالب المطلوب في كتابة الأبحاث:



- ادخل على الرابط التالي https://studea.emis.gov.eg/

- اكتب الرقم القومي

-اكتب تاريخ الميلاد

- اكتب محافظة الميلاد

- اكتب النوع

-اضغط على تسجيل دخول

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وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شكوى من بعض أولياء الأمور تفيد بقيام بعض المدارس بتحصيل مبلغ 5 جنيهات نظير الاستعلام عن الرقم التعريفي للطلاب من أجل تسجيل هذا الرقم فى المشروع البحثى الذى سوف يقدمه بديلا عن امتحانات الترم الثانى.ورد وزير التربية والتعليم على هذه الشكوى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "هذا ليس قانونيًا والرقم التعريفي لابد أن يتم إتاحته للطلاب بلا مقابل وكذلك رمز الفصل الافتراضي".