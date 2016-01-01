أكد الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث أن النتائج الأولية لدراسة تأثير دواء "آفيجان" على فيروس كورونا المستجد، الذي قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإمداد المركز به، تشير إلى مؤشرات إيجابية.
وأشار هاشم، في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء، إلى أن المركز يعمل حاليا على دراسة تأثير أكثر من ٧٠ دواء لمعرفة فعاليتها وتأثيرها على "فيروس كورونا" ومنها دواء "افيجان"، مؤكدا أن المركز بإمكانياته وجيش علمائه هو أحد أهم الأذرع البحثية للدولة المصرية.
وقال إن إدارة المركز قامت بتكليف عدد من الفرق البحثية في هذا المجال لاستنباط لقاحات أو علاجات لمحاربة انتشار الفيروس انطلاقا من دور المركز وحرصه على التصدي لمجابهة جائحة فيروس "كورونا"، وخبرة علمائه في مجال الفيروسات بالإضافة إلى امتلاكه لمركز التميز العلمي في مجال الفيروسات.
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التعليقات على "القومي للبحوث" يكشف عن النتائج الأولية لتأثير دواء "افيجان" على فيروس كورونا
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