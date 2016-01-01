غدا .. أول دورة تدريبية لبرنامج التميز في التعليم الصيدلي بجامعة عين شمس

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صورة الخبر: جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، تنظم إدارة تطوير التعليم بالجامعة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB وكلية الصيدلة جامعة عين شمس برنامج التميز في التعليم الصيدلي Teaching Excellence in Pharmacy Education

يأتي البرنامج في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم الجامعي والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث يحاضر بالبرنامج نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التعليم الصيدلي، وبإشراف أكبر هيئة اعتماد دولية للتعليم الصيدلي Accreditation Council for .Pharmacy Education ACPE

و يشارك في البرنامج أعضاء هيئة التدريس من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط كمرحلة أولى.

ومن المقرر ان تعقد أول دورة تدريبة بالبرنامج غدا الأربعاء 15 ابريل 2020 عن طريق التعلم عن بعد من خلال منصة الكترونية.

المصدر: elbalad

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