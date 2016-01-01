الطريقة السليمة لتخزين الفراولة في الفريزر

الفراولة من أشهى الفواكه التي يفضلها الكبار والصغار وهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن وتمد الجسم بالطاقة وتعوض نقص بعض الفيتامينات بالجسم ولا يخلو كل من منزل من الفراولة.
وقدم موقع bold sky ، طريقة صحية وسهلة لتخزين الفراولة:
- إحضار فراولة ناشفة وتخلو من العيوب حتى تتمكن من تخزينها.
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