

الطريقة السليمة لتخزين الفراولة في الفريزر الطريقة السليمة لتخزين الفراولة في الفريزر

الفراولة من أشهى الفواكه التي يفضلها الكبار والصغار وهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن وتمد الجسم بالطاقة وتعوض نقص بعض الفيتامينات بالجسم ولا يخلو كل من منزل من الفراولة.



وقدم موقع bold sky ، طريقة صحية وسهلة لتخزين الفراولة:



- إحضار فراولة ناشفة وتخلو من العيوب حتى تتمكن من تخزينها.

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- غسلها جيدا بالماء والجاري لإزالة الشوائب.- يتم نزل القشرة الخضراء وغسلها مرة أخرى لضمان الصحة .- يتم تصفيتها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى تجف.- يتم فرز الفراولة ووضعها بأكياس التخزين وتفريغ الهواء منها حتى لا تتلف.-يتم وضعها بالفريزر مدة 6 أشهر وضمان صحتها واستخدامها.