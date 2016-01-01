اصنعي الشمع المنزلي لإزالة شعر الوجه في زمن كورونا



اصنعي الشمع المنزلي اصنعي الشمع المنزلي



تسبب تفشي فيروس كورونا الجديد إلى إغلاق عالمي، ومن ضمن هذا الاغلاق، الكوافيرات مما جعل السيدات والفتيات إلى مواجهة مشكلة، وهو عدم التخلص من الشعر الزايد فى الوجه والبعض يذهب للتخلص أيضا من الشعر الزائد فى الجسم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء ينصحك موقع بولد سكاى، بعمل شمع منزلى للتخلص من شعر الوجة الزائد فى زمن انتشار فيروس كورونا.



الشمع منزلي



الشمع المنزلي الصنع المعروف أيضًا باسم طريقة السكر طريقة رائعة للتخلص من شعر الوجه. إنه سهل الصنع وسريع ولا يتطلب شرائح شمعية. كل ما عليك فعله هو مزج كمية متساوية من عصير الليمون والسكر والماء وتسخين الخليط حتى تحصل على قوام يشبه الشمع وتنتهي. ضعي الشمع الساخن في اتجاه نمو الشعر باستخدام عصا برتقالية وبعد أن يبرد ، اسحبيها مع رعشة لإزالة الشمع مع شعرك.

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غالبًا ما لا نحتاج إلى إزالة كل شعر الوجه ولكن بعض الشعرات الداكنة والسميكة وبالتالي تكون مرئية تمامًا على الوجه. إذا كان هذا هو الحال معك ، استخدمي ملقاطًا للتخلص من الشعر.شرائط الشمعشرائط الشمع رائعة للأوقات التي لا يمكننا الذهاب فيها إلى صالة الاستقبال. ستحصل على جميع أنواع شرائح الشمع في السوق. قم بتسخين الشرائط بين راحتي اليدين ، وافصلها وضعيها في اتجاه الشعر. افركي يديك على الشريط واسحبيه في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.