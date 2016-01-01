تظهر في هيئة أنفلونزا.. 6 أعراض غير متوقعة لـ الربو



الربو الربو

يُعد الربو حالة تضيق فيها المسالك الهوائية وتتورم وتفرز المزيد من المخاط وهذا يمكن أن يجعل التنفس صعبًا ويثير السعال والأزيز وضيق التنفس.



وفي بعض الأفراد يكون الربو مشكلة بسيطة وفي بعض آخر، يمكن أن تكون مشكلة كبيرة تتداخل مع الأنشطة اليومية وقد تؤدي إلى نوبات ربو مهددة للحياة.



ويتعذر علاج الربو، ولكن يمكن السيطرة على أعراضه. ولأن الربو يتغير مع مرور الوقت، فمن الأهمية التعاون مع الطبيب لتتبع العلامات والأعراض وتعديل العلاج وفق الحاجة.

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تختلف أعراض الربو من شخص لآخر. ربما تعاني نوبات الربو غير المنتظمة، أو تعاني الأعراض في أوقات معينة فقط في أثناء ممارسة التمارين على سبيل المثال أو تعاني الأعراض طوال الوقت.تتضمن علامات وأعراض الربو:ضيق النفسضيق أو ألم في الصدرصعوبة في النوم بسبب ضيق النفس أو السعال أو الصفيرصوت صفير أو أزيز في عملية الزفير (يمثل الأزيز علامة شائعة من علامات الربو لدى الأطفال)السعال أو نوبات الأزيز التي تتفاقم بفعل أحد فيروسات الجهاز التنفسي، مثل البرد أو الإنفلونزاتتضمن علامات احتمال تفاقم الربو لديك:علامات وأعراض الربو الأكثر تكرارًا وإزعاجًاصعوبة متزايدة في التنفس (قابلة للقياس بواسطة مقياس ذروة الجريان، وهو عبارة عن جهاز يستخدم لفحص مدى كفاءة عمل الرئتين)الحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق بكثرة