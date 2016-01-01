طعام مهم لصحة القلب .. تناوله يوميا

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الموز

لا يعرف معظمنا الكثير عن فوائد الموز سوى أنه من الأطعمة التى تساعد على إنقاص الوزن وتستخدم فى تجميل البشرة.

ذكر موقع boldsky الهندى أن الموز يلعب دورا كبيرا في تعزيز صحة القلب فهو غنى بـالبوتاسيوم معدن ضروري لصحة القلب - وخاصة السيطرة على ضغط الدم.

على الرغم من أهمية إلا أن عددا قليلا من الناس الذين يحصلون على ما يكفي من البوتاسيوم الموجود فيه من خلال نظامهم الغذائي.

يعد الموز مصدرًا غذائيًا رائعًا للبوتاسيوم حيث تحتوي موزة متوسطة الحجم (118 جرام) على 9٪ من RDI، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم في خفض ضغط الدم مما يساعد في علاج مشكلة أصحاب الضغط المرتفع.

ووجدت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 27٪ من الإصابة بأمراض القلب ، علاوة على ذلك ، يحتوي الموز على كمية لا بأس بها من المغنيسيوم ، وهو أمر مهم أيضًا لصحة .

المصدر: موقع boldsky

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