لا يعرف معظمنا الكثير عن فوائد الموز سوى أنه من الأطعمة التى تساعد على إنقاص الوزن وتستخدم فى تجميل البشرة.
ذكر موقع boldsky الهندى أن الموز يلعب دورا كبيرا في تعزيز صحة القلب فهو غنى بـالبوتاسيوم معدن ضروري لصحة القلب - وخاصة السيطرة على ضغط الدم.
على الرغم من أهمية إلا أن عددا قليلا من الناس الذين يحصلون على ما يكفي من البوتاسيوم الموجود فيه من خلال نظامهم الغذائي.
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التعليقات على طعام مهم لصحة القلب .. تناوله يوميا
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