بشرى سارة.. مقترح جديد لاستكمال الدوري المصري الممتاز

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صورة الخبر: الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

بدأت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم فى الوقت الحالى بقيادة عمرو الجناينى فى البحث عن حلول جذرية لإنقاذ إلغاء الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري.

وكان اتحاد كرة القدم اتخذ قرارا بتعليق النشاط الكروى فى مصر إلى أجل غير مسمى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

وعلم "صدى البلد" أن اتحاد الكرة يدرس الآن مقترحات باستكمال الدوري الممتاز حال السيطرة على فيروس كورونا وخلو البلاد منه، خلال شهر يونيو المقبل وتستمر المسابقة بشكل طبيعي، على أن يتم بداية الموسم الكروي الجديد مباشرة دون حصول الأندية على راحة مطولة.

ويرى اتحاد الكرة أن الأندية حصلت على راحة فى الوقت الحالى وفى حال التحام الموسمين فإنه لن يكون هناك أزمة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف الدوري الممتاز بشكل كامل، وتوجد رغبة قوية داخل اتحاد الكرة باستكمال مسابقة الدوري الممتاز وعدم إلغائها حتى لا تتأثر الكرة المصرية والأندية على المستوى الفنى والمادي سلبا بهذا القرار.

المصدر: elbalad

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