بدأت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم فى الوقت الحالى بقيادة عمرو الجناينى فى البحث عن حلول جذرية لإنقاذ إلغاء الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري.
وكان اتحاد كرة القدم اتخذ قرارا بتعليق النشاط الكروى فى مصر إلى أجل غير مسمى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.
وعلم "صدى البلد" أن اتحاد الكرة يدرس الآن مقترحات باستكمال الدوري الممتاز حال السيطرة على فيروس كورونا وخلو البلاد منه، خلال شهر يونيو المقبل وتستمر المسابقة بشكل طبيعي، على أن يتم بداية الموسم الكروي الجديد مباشرة دون حصول الأندية على راحة مطولة.
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التعليقات على بشرى سارة.. مقترح جديد لاستكمال الدوري المصري الممتاز
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