أول تعليق من الزمالك على تغريم النادي مليونا و250 ألف دولار لصالح حمدي النقاز



حمدي النقاز حمدي النقاز

علق مسئولو نادي الزمالك على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادي مليونا و250 ألف دولار لصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز.



وقال مصدر داخل مجلس الإدارة في تصريحات خاصة، " كيف يصل حكم من المحكمة بهذه السرعة، وهل هو وصل لمحامي اللاعب فقط، ولم يصل للنادي، هذا أمر غريب ولم يحدث من قبل".



وأوضح "لم يصلنا أي شيء إلى الأن، القضية مازالت منظورة في الاتحاد الدولي، ومستندتنا سليمة، اللاعب ليس له أي مستحقات داخل النادي، وعلى المحامي الخاص باللاعب كشف مستند غرامة الاتحاد الدولي.

