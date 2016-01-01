سيكون البشر على موعد مع حدث فلكي فريد، ابتداء من مساء الثلاثاء، حيث سيصطف القمر مع كواكب زحل والمريخ والمشتري.
ووفقا لموقع "Space.com"، فستتاح للناس فرصة نادرة لمشاهدة الأجرام السماوية الأربعة في السماء، بدءا من 14 أبريل، عندما يظهر القمر على الجانب الأيمن من المشتري، وفي 15 أبريل، سيصل القمر إلى "وسط المجموعة"، من منظورنا الأرضي.
وستكون ليلة 16 أبريل، آخر فرصة لمراقبة "التجمع" الفضائي الفريد، في وقت واحد.
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التعليقات على اليوم.. الأرض على موعد مع حدث فلكي فريد
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