ثبات أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 14 أبريل‎

شهدت «أسعار الخضروات»، في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ١٤ أبريل 2020.
وتراوحت أسعار الطماطم، من 2.50 إلى 5.50 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.80 إلى 2.7 جنيهات، والبصل من3.50 إلى 7.50 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا بـ12 جنيها، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها.
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