

أسعار الذهب ترتفع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 754 جنيها لأول مرة فى التاريخ أسعار الذهب ترتفع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 754 جنيها لأول مرة فى التاريخ

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لتسجل مستويات تاريخيه جديدة لم يسبق تسجيلها فى أى وقت سابق، حيث ارتفع الذهب 9 جنيهات قبل قليل فى سوق الصاغة بمصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 754 جنيها للجرام لأول مرة.







أسعار الذهب فى مصر بعد ارتفاعها:



عيار 18 سجل 647 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

عيار 21 سجل 754 جنيها.عيار 24 سجل 862 جنيها.الجنيه الذهب 6032 جنيها.أوقية الذهب 1744 دولار.أسباب ارتفاع الذهبوسجل الذهب عالميا ارتفاع منذ قليل بقيمة 20 دولارا للأوقية لتبلغ 1744 دولار مقارنة ب 1724 دولار صباح اليوم، بسبب استمرار الغموض الذى يحيط بالاقتصاد العالمى نتيجة تفشى فيروس كورونا.وقال مايكل مكارثى كبير محللى السوق لدى سى.إم.سى ماركتس "المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية على وجه الخصوص تدعم الذهب. والسيولة من (مجلس الاحتياطى الاتحادى) إلى جانب خلفية من انخفاض أسعار الفائدة تجعل الذهب اقتراحا أكثر جاذبية بكثير".لكنه حذر من أنه فى ظل غياب أنباء جديدة، قد يكون هناك "تراجع متوسط إذ يعيد المستثمرون والمتعاملون تكوين مراكزهم".واتخذت العديد من الدول والبنوك المركزية تدابير مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها فى ظل تفشى فيروس كورونا.وأعلن البنك المركزى الأمريكى عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار الأسبوع الماضى، بينما اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبى على دعم اقتصادى بقيمة نصف تريليون يورو.وفتحت الأسهم الأمريكية على مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة يوم الثلاثاء مع بدء موسم إعلان النتائج إذ أعطى بنك جيه.بي مورجان وشركة جونسون آند جونسون أول لمحة لتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركات الأمريكية.وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 299.80 نقطة بما يعادل 1.28 بالمئة ليصل إلى 23690.57 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 43.47 نقطة أو 1.57 بالمئة مسجلا 2805.10 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 160.79 نقطة أو 1.96 بالمئة إلى 8353.21 نقطة، بحسب رويترز.