تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للقبض على مجموعة من مرتزقة أردوغان في ليبيا.
ويظهر في شريط الفيديو، مرتزقة سوري، يكشف عن الأموال التي حصل عليها نظير القتال داخل ليبيا من قبل النظام التركي.
وقال العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الجيش التركي يستغل فرصة تفشي فيروس كورونا لمضاعفة وجوده في ليبيا؛ عبر إرسال المرتزقة والأسلحة والطائرات لتعزيز موقفه الضعيف.
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التعليقات على القبض على بعض مرتزقة أردوغان في ليبيا.. فيديو
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