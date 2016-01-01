لكل امرأة حامل..نقدم نصائح ذهبية للحفاظ على جنينك من الكورونا

قالت الدكتورة رضوى الباز دكتوراه في الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء بمعهد البحوث الزراعية وخبيرة التغذية ، إن الحوامل لديهن مناعة ضعيفة لذا يستطيع فيروس كورونا أن يصيبها بسهولة.
وقدمت "الباز" في تصريحات خاصة لصدى البلد ، نصائح هامة للمرأة الحامل في زمن الكورونا ومن أهمها الحرص على تناول ٥ لتر من المياه يوميا لأنها ترفع من قدرة الجهاز المناعي لمقاومة الفيروسات والبكتيريا.
وأشارت "خبيرة التغذية " إلى أنها تنصح كل إمرأة حامل بتقطيع الثوم والبصل النيئ في سلطة الخضراوات يوميا.
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