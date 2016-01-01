لكل امرأة حامل..نقدم نصائح ذهبية للحفاظ على جنينك من الكورونا



نصائح ذهبية للحفاظ على جنينك نصائح ذهبية للحفاظ على جنينك

قالت الدكتورة رضوى الباز دكتوراه في الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء بمعهد البحوث الزراعية وخبيرة التغذية ، إن الحوامل لديهن مناعة ضعيفة لذا يستطيع فيروس كورونا أن يصيبها بسهولة.



وقدمت "الباز" في تصريحات خاصة لصدى البلد ، نصائح هامة للمرأة الحامل في زمن الكورونا ومن أهمها الحرص على تناول ٥ لتر من المياه يوميا لأنها ترفع من قدرة الجهاز المناعي لمقاومة الفيروسات والبكتيريا.



وأشارت "خبيرة التغذية " إلى أنها تنصح كل إمرأة حامل بتقطيع الثوم والبصل النيئ في سلطة الخضراوات يوميا.

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وأضافت " الباز" أنه من الأفضل لكل امرأة حامل تناول البهارات يوميا والإبتعاد عن "القرفة" لأنها تسبب الإجهاض.ونوهت إلى أنه من الضروري الحرص على عزل نفسها قدر الإمكان مع ارتداء القفاز والكمامة عند الإختلاط ، فضلا عن غسل يديها بالماء والصابون أو المطهرات كل ١٠ دقائق .