أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 117 حالة وفاة.
وأشارت سلطات الاحتلال إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 إلى 11900 إصابة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 11586 حالة إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 116 حالة وفاة.
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التعليقات على ارتفاع كبير في أعداد ضحايا فيروس كورونا بإسرائيل
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