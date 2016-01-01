خطة سريعة لإنقاص الوزن.. ٥ أنواع مختلفة من الإفطار لحرق الدهون



خطة سريعة لإنقاص الوزن خطة سريعة لإنقاص الوزن

يقع العديد من الأشخاص فى خطأ كبير لفقدان الوزن وهو تخطي وجبة الإفطار، وهذا الاعتقاد خاطئ، فإذا كنت تخطط لتخطي وجبة الإفطار، فهذا أول خطأ سترتكبه، فبدلًا من فقدان الوزن، ستميل إلى زيادة الوزن، فكيف يمكن للمرء اختيار الإفطار المناسب الذي يساعد على فقدان الوزن؟



وفقا لما نشره موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير، فقد أكد العديد من الخبراء حقيقة أن تناول وجبة إفطار صحية يساعد المرء على إنقاص وزنه، وقد توصلت العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى نتائج مماثلة.



الشوفان:

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غني بمحتوى الألياف والكالسيوم والحديد والمغذيات الأخرى، الشوفان هو أحد أفضل خيارات الإفطار التي يوصي بها معظم خبراء التغذية لتناول الإفطار.وعاء واحد فقط من الشوفان، مع الحليب قليل الدسم لا يجعل وجبة الإفطار صحية فحسب، بل يساعد أيضًا في إنقاص الوزن. يمكن للمرء أيضًا إضافة الفاكهة وفقًا لذلك.خبز محمص من القمح الكامل:من المفيد إضافة شريحة أو قطعتين من خبز القمح الكامل لتناول الإفطار إذا كنت تبحث عن فقدان الوزن، حيث يساعد خبز القمح الكامل الغني بمحتوى الألياف على تقليل السعرات الحرارية.البيض المسلوق:بالإضافة إلى كونه غنيًا بالبروتين، يحتوي البيض المسلوق أيضًا على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم والتي تساعد في توفير الطاقة اللازمة للمضي قدمًا في عمل اليوم وتساعد في فقدان الوزن أيضًا.الأفوكادو:إذا كنت تستخدم نظامًا لفقدان الوزن، ويمكنك إضافة الفاكهة إلى وجبة الإفطار ، فتأكد من إضافة الأفوكادو، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي وغني بالفيتامينات ومعقدات فيتامين ب التي تساعد على حرق الدهون.سلطات الخضار:خيار آخر صحي للإفطار يساعد المرء على إنقاص الوزن ومتوفر بسهولة هو سلطة الخضار، فهي غنية بمحتوى الألياف بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد المرء على إنقاص الوزن وكذلك في نفس الوقت تبقيك ممتلئًا لفترة طويلة.