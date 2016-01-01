4 أيام تتحكم في اختفاء كورونا من مصر.. لماذا؟



اختفاء كورونا من مصر اختفاء كورونا من مصر

على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، غير أن حالات الإصابة مازالت تتصاعد نتيجة وجود بعض التكدسات في مناطق متفرقة بالمحافظات، وعدم منع المخالطة بشكل كافٍ.



وانتشرت اليوم مشاهد كثيرة تظهر حالات من التكدس غير المبررة في مناطق العتبة والموسكي بداعي شراء البضائع والملابس قبل دخول رمضان وكذلك فترة الأعياد القادمة.



وحذر إعلاميون من نزول المواطنين يوم شم النسيم الموافق 20 أبريل، حيث إن بعض المحافظين أصدروا قرارات صارمة بمنع التجمعات وإغلاق الحدائق والمتنزهات العامة في المدن.

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لكن الإعلامي أحمد موسى ألمح خلال حديثه اليوم في برنامج "على مسئوليتي" إلى أن 4 أيام قادمة من الجمعة 17 إبريل وحتى الإثنين 20 إبريل، قد تتحكم في انحسار الوباء بنسبة كبيرة إذا ما التزم المواطنون في منازلهم، لأن هذه الأيام إجازات رسمية.وخلال تلك الأيام يستطيع من أجبرتهم ظروف العمل إلى النزول يوميا البقاء في منازلهم وتخفيف الزحام في الشوارع، ومن ثم تضييق الخناق على انتشار الفيروس خلال تلك الفترة، حيث ناشد أحمد موسى المواطنين " أرجوكم التزموا المنازل خلال تلك الفترة".ولدى مصر فرصة سانحة للقضاء على الفيروس خلال تلك الفترة، خاصة بعد تراجع عداد الوفيات اليوم مسجلا 5 حالات فقط، بحسب بيان وزارة الصحة الذي أُعلن قبل قليل، حيث تم تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأضاف البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 164 حالة وفاة.