قال مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الطاعات متنوعة، حيث توجد طاعة نفعها قاصر على الإنسان وحده، أى أن النفع ذاتى، وأخرى متعدية نفعها، ليعود علي الإنسان مقدم هذه الطاعة، وأيضا نفعها يعود على الآخرين.
وأضاف مجدي عاشور، أثناء مداخلته الهاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "ten"، أن العمرة سنة عند جمهور العلماء، موضحا أن من قام بها كان له الأجر، ولكن الوضع الحالي حاجة الناس مقدمة على الطاعة والنوافل، اى مقدمة عن العمرة.
وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء تناشد الراغبين في العمرة التصدق بثمنها لمتضرري كورونا، مشيرا أن أجر مساعدة المحتاجين سيكون عظيما وأجرا كبيرا.
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التعليقات على مستشار المفتي: مساعدة الناس مقدمة على النوافل.. فيديو
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