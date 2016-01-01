متحتاريش فى الفطار والعشاء.. توست الزبدة بالبرتقال



توست الزبدة بالبرتقال توست الزبدة بالبرتقال

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل " توست بزبدة البرتقال " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع ، وأفضل اسناكس للتسالي ،كما انه يناسب الفطار والعشاء .



مقادير توست بزبدة البرتقال



توست أبيض

زبدة

زبيب أحمر

لوز مقشر

لبن

بيض

فانيلا

سكر

سكر بني

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عصير برتقالبشر برتقالبشر ليمونطريقة تحضير توست بزبدة البرتقال* تذاب زبدة على النار.* تقطع أحرف التوست ثم تقسم على شكل مثلثات.* يبطن قالب بايركس بالزبدة ثم تدهن مثلثات التوست بالزبدة، وترص طبقة توست بالقالب.* يكسر اللوز ويضاف مع الزبيب وبشر البرتقال.* تكرر طبقة التوست المدهونة بالزبدة ثم المكسرات وبشر البرتقال.* يرب البيض مع السكر والفانيلا ثم يضاف اللبن وعصير البرتقال وبشر البرتقال وبشر الليمون، ثم يضاف على الوجه ويرش السكر البني.* تسوى بالفرن وتترك حتى يحمر الوجه ثم تقدم.