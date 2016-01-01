الصين تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية عن إطلاق علماء صينيين، المرحلة الثانية من التجارب على إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إن هذه التجارب انطلقت الأحد الماضي بمدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا، بمشاركة 500 متطوع، الأكبر سنا منهم رجل عمره 84 سنة.

وأشارت إلى أن اللقاح، الذي قام بتطويره معهد التقنية الحيوية بأكاديمية العلوم الطبية العسكرية، تم ابتكاره بناء على الهندسة الوراثية، وهو مستخدم للتصدي للأمراض التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد.

وأجريت المرحلة الأولى من تجارب هذا اللقاح في مارس الماضي، حيث ستركز المرحلة الثانية على مدى فاعلية هذا اللقاح.

المصدر: صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية

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