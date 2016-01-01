السيناريو الأسوأ.. 4 قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لـ القضاء على الزحام .. فيديو



قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لـ القضاء على الزحام قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لـ القضاء على الزحام

لم يكن مشهد الزحام أمس في منطقة العتبة والموسكي مستساغا لدى المسؤولين، الذين استنكروا هذا الزحام والضرب بتعليمات الحكومة عرض الحائط في الوقت الذي تحاول فيه الدولة المصرية تقويض حركة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



واستنكر وزير الإعلام أسامة هيكل، بنبرات آسفة هذه المشهد الذي وصفه بـ المؤسف جدا، مؤكدا ان المواطنين ليس لديهم خيار سوى الالتزام بالحظر حيث أن الامر لا يحتمل "ملل أو زهق" حفاظا على صحة المواطنين.



وقال هيكل في مداخلة هاتفية على قناة العربية إن الحكومة قسمت قوة العمل لتخفيف الزحام وليس العكس، متابعا "مش قادر أتخيل إن كل هذا الزحام حصل، وهذا قد يدفعنا للسيناريو الأسوأ".

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وأكد وزير الإعلام أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الثلاثاء أزمة عودة الزحام، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس كل الحلول المتاحة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.ومن خلال تجارب الدول المحيطة والتي لجأت إلى اجراءات احترازية أكثر تشددا، ومن قراءة المشهد الحالي يتبقى في جعبة الحكومة المصرية بعض القرارات التي قد تتخذها لمواجهة هذه الازمة.الحظر الكامللجأت بعض الدول التي يهددها وباء كورونا، مثل الأردن والسعودية والسودان إلى تطبيق خظر تجول كامل في كل مناطقها أو بعضها، وسمحت بالخروج في أوقات كعينة لقضاء الحاجات الأساسية فقط.في الأردن قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، في مداخلة امس مع عمرو أديب إن خطة إبقاء المواطنين في منازلهم طوال اليوم، نجحت في انحسار الوباء تدريجيا، حتى أن بعض المناطق تم تعميم فيها خدمة ايصال الطلبات إلهامة إلى المنازل عبر متطوعين لديهم الخبرة في الاحتياطات الصحية.وفي السعودية لا زال حظر التجول مطبق لمدة 24 ساعة في مناطق عدة بينها مكة والمدينة، بينما لجأت السودان الى تطبيق الحظر كاملا بدءا من السبت الماضي.