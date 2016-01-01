باعوا الأبحاث.. وزير التعليم يحيل مدرسين للنيابة العامة.. فيديو

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قررت عقد اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية، في أول سبتمبر قبل بدء الدراسة للعام الجديد.
وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"الإختبار الشفوي سيكشف لنا مدى المجهود المبذول من قبل الطلاب في الأبحاث".
وأوضح وزير التربية والتعليم،:" الاختبار الشفوي سيمكن الطالب من مناقشة مشروعه البحثي امام لجنة مختصة ومكلفة من الوزارة ".
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