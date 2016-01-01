مفاجأة سارة.. نهاية الوباء العالمي قد تكون الأسبوع المقبل



نهاية الوباء العالمي قد تكون الأسبوع المقبل نهاية الوباء العالمي قد تكون الأسبوع المقبل

من المتوقع أن يعلن الباحثون في نيويورك الأسبوع القادم عن النتائج الأولية لدراسة عن هيدروكسي كلوروكوين، وهو دواء قال عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه العقار الذي سيغير "اللعبة" ويكتب النجاة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.



يمكن أن يقدم الإعلان أحد المؤشرات العلمية الأولى حول ما إذا كان الدواء مفيدًا ضد الفيروس أم لا.



ويستخدم هيدروكسي كلوروكين مع الملاريا والذئبة وأمراض أخرى، وإلى الآن فإن أطباء يقومون بعلاج المرضى به.

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ويصف الأطباء أيضًا دواء آخر مع الكلوروكين ، يدعى أزيثروميسين.وتراجع دراسة نيويورك مئات السجلات الطبية لمرضى المستشفيات في جميع أنحاء ولاية نيويورك من المصابين بالفيروس القاتل ، لإعطاء نتيجة حاسمة حول ما إذا كانت الأدوية ستساعد المرضى أو أنها تؤذيهم.قال ديفيد هولتجريف ، عميد كلية ألباني للصحة العامة ، الذي يرأس فريق الدراسة: "أردنا الحصول على نتيجة قاطعة، وعلى هذا الأساس نتحرك".وتم إيقاف دراسة حديثة للكلوروكين في البرازيل لأن الأشخاص الذين شملتهم الدراسة والذين كانوا يتناولون جرعة عالية من الدواء كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض قلبية مميتة.بسبب هذه المخاوف القلبية ، أصدرت وكالة حكومية سويدية تحذيرًا من أنه لا ينبغي استخدام الهيدروكسي كلوروكين خارج التجارب السريرية لـكوفيد-19.