فجر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مفاجأة جديدة لأولياء الأمور الذين يقبلون حاليا على شراء الأبحاث لأبنائهم.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة قررت أن تقوم في أول سبتمبر بعمل اختبارات شفوية للطلاب الذين قدموا مشروعاتهم البحثية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه خلال هذه الاختبارات الشفوية ستتم إتاحة الفرصة لكل مجموعة طلابية بعرض مشروعهم البحثي أمام لجنة مختصة من التربية والتعليم.
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التعليقات على قرار جديد.. وزير التعليم: اختبارات شفوية أول سبتمبر لمناقشة أبحاث طلاب المدارس
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