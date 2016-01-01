الأهلي مش بيقف على حد.. ربيع ياسين يفتح النار على أحمد فتحي.. فيديو



أحمد فتحي أحمد فتحي

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن النادي الأهلي لن يتوقف على أي لاعب، سواء كان أحمد فتحي أو غيره من اللاعبين.



وقال ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "رحيل أحمد فتحي لن يؤثر على الأهلي وأتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة".



وتابع: "أما عن حسام عاشور فأطالبه بالإعتزال داخل النادي الأهلي فهو حصد العديد من البطولات ولا يحتاج إلى اللعب مرة أخرى".

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ويتولي ربيع ياسين نجم مصر السابق، منصب المدير الفني الحالي لمنتخب مصر للشباب ويجهز الفريق الحالي لتصفيات كأس إفريقيا للشباب 2021 المقامة في موريتانيا.وقاد ياسين منتخب مصر للشباب لآخر لقب فاز به في كأس إفريقيا وكان ذلك في الجزائر عام 2013 وكان يضم الفريق رامي ربيعة ومسعد عوض وياسر إبراهيم وأحمد سمير وأحمد حسن كوكا ومحمود عبد المنعم (كهربا) ومحمود تريزيجيه وصالح جمعة وأحمد رفعت وحسام غالي.