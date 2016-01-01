ما هي الأسباب المحتملة لانتكاسة مريض فيروس كورونا بعد الشفاء؟

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حذر موقع بولد سكاى من الأسباب المحتملة لانتكاسة مريض COVID-19 بعد الشفاء، وأنه كانت هناك تقارير قادمة من جميع أنحاء العالم عن مرضى COVID-19 الذين ثبتت إصابتهم للمرة الثانية ،مما جعل هذا مصدر قلق جديد ،و دفع العلماء للبحث فى أسباب انتكاسة مريض COVID-19 بعد الشفاء؟



ووفقا لما نشره الموقع ،أنه في الآونة الأخيرة ، في كوريا الجنوبية ، ثبتت إيجابية 51 شخصًا شفيوا بعد الإصابة بالفيروس التاجي. وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) .



فما هي العوامل التي يمكن أن تسبب الانتكاس في المرضى الذين تعافوا من COVID-19؟

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يعتبر المريض المصاب بالفيروس التاجي قد استعاد عافيته تمامًا بعد أن أظهر نتائج سلبية لاثنين من الاختبارات التي أجريت على مدار 24 ساعة. وأولئك الذين أصيبوا بالفيروس التاجي يصابون بجسم مضاد وقائي ، ولكن لا يزال من غير الواضح إلى متى توفر الأجسام المضادة الحماية ضد العدوى الفيروسية. يقول خبراء الصحة أن مرضى COVID-19 الذين ثبتت إصابتهم مرة أخرى في فترة قصيرة من الوقت بعد إطلاق سراحهم من الحجر الصحي أعيد تنشيط الفيروس.وجدت دراسة أجراها باحثون أن نصف مرضى COVID-19 الذين عولجوا من عدوى فيروسات تاجية خفيفة لا يزال لديهم الفيروس لمدة تصل إلى ثمانية أيام بعد اختفاء الأعراض.،كان لدى هؤلاء المرضى اختبارين متتاليين على الأقل من تفاعلات البلمرة المتسلسلة (PCR) التي تأكدت أنها سلبية وتم تفريغها بعد شفائها .خلال الدراسة ، جمع الباحثون عينات من مسحات الحلق المأخوذة من مرضى COVID-19 وقاموا بتحليلها ، ووجدوا أن نصف المرضى استمروا في التخلص من الفيروس حتى بعد اختفاء الأعراض ، كانت الأعراض حمى ، سعال ، ألم في البلعوم وصعوبة في التنفس .ذكر الباحثون أيضًا أن المرضى الذين يعانون من COVID-19 يمكن أن يكونوا معديين حتى بعد شفائهم من الأعراض ، لذلك يجب أن يكون علاج المرضى الذين لا يعانون من الأعراض هو نفس المرضى الذين يعانون من الأعراض، ذكر العلماء أيضًا حقيقة أن بعض مرضى COVID-19 يصفون أدوية كبت المناعة كجزء من مرضهم الأساسي ، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانتكاس ،حذر العلماء من أنه إذا كان الجهاز المناعي لمريض COVID-19 المعالج ضعيفًا ،فإنه معرض للإنتكاسه .