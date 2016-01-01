أبرزها الاضطرابات النفسية والعصبية.. 6 أسباب غير متوقعة لـ حكة الجلد



أسباب غير متوقعة لـ حكة الجلد أسباب غير متوقعة لـ حكة الجلد

للحكة عدة أسباب فمن الممكن أن تكون نتيجة مرض أو اضطربات نفسية وفي هذا السياق كشفت دكتور وسام سوقية، اخصائية البشرة والتجميل خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد" عن أسباب حكة الجلد:



_ الأمراض الجلدية:



جفاف الجلد بسبب الطقس، قلة شرب الماء، قلة الترطيب والعناية بالجلد، الوردية، الإكزيما، الصدفية، الجدري، الفطور، الحروق، الندبات، الشري المزمن، تجفيف الجلد بقوة ، التعرض بشكل مستمر ولأوقات طويلة تحت أشعة الشمس ، الاستحمام الدائم بشكل مبالغ بماء ساخنة، تقشير الجلد ببعض الكريمات بدون استشارة طبيب.

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_ الحساسية :حساسية الجلد من بعض الاطعمة كالمكسرات ، الأسماك ، تناول السكريات بشكل مرتفع ، حساسية الحفاض عند الاطفال، الألبسة الصوفية ، الألبسة الضيقة ، الألبسة التي تحتوي على نايلون ، استخدام العطور ، الاكسسوارت ( ساعة ، خاتم .... ) المنظفات ، طلاء الجدران ، البنزين، لسعات الحشرات، بعض الأزهار والأشجار ، عدوى فيروسية من شخص مصاب ، الهربس ، قلة النظافة._ الحمل :نتيجة تغيير الهرمونات بالجسم ._ الأدوية :كالكريمات والمراهم ، العقاقير ، الحقن العضلية والوريدية ، العلاج الكيميائي ._ الاضطرابات النفسية :التوتر ، القلق ، الخوف ، الاكتئاب ، الوسواس القهري ._ الاضطرابات العصبية :كمرض السكر ، تصلب الأنسجة المتعدد ، الحزام الناري ..تسبب للمريض حكة شديدة ويجب مراجعة الطبيب فورًا لأخد العلاج المناسب ._ الكبد والكلى :( الفشل الكلوي ، تشمع الكبد ) عندما تظهر أمراض الكلى تصاب بالضعف ويصعب تفريغ السموم منها وبهذا يؤدي إلى تجمع بعض السموم تحت الجلد وقد يصاب الشخص بحكة شديدة كما أنَّ الكبد له دور أساسي جدًا بطرح السموم أيضًا من الجسم فعندما تقل قدرة الكبد ويصاب بالخلل لايطرح السموم يساعد على تشكلها تحت الجلد ومن هنا تنتج الحكة وعوارض الفشل الكلوي وخلل بعمل الكبد ._ فقر الدم بسبب نقص الحديد ، امراض الغدة الدرقية ، ورم بالغدد اللمفاوية ، السرطان .العلاج يختلف من حالة لأخرى لذلك يجب مراجعة الطبيب دون اتباع آلية علاج من شخص غير مختص تم إعلامه عن الحالة او كوصفة من الانترنت .