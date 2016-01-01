من غير أدوية.. علاج الكحة المزمنة بـ٣ طرق رخيصة



علاج الكحة المزمنة بـ٣ طرق رخيصة علاج الكحة المزمنة بـ٣ طرق رخيصة

تغيير الأجواء يصيب البعض بنزلة برد أو السعال أو الكحة التي تمنعه من النوم طوال الليل، لكن يمكن علاج الكحة المزمنة ببعض الحيل البسيطة من مطبخك لتهدئة الكحة و السعال دون تناول مضادات حيوية .



قدم موقع health24 3 طرق طبيعية لـ علاج الكحة المزمنة وهي :



1- غلي عيدان القرفة مع قطرات من عصير الليمون وشربها مرتين يوميًا، فهذا المشروب له قدرة فعالة على قتل الفيروسات وتقوية الجهاز المناعي ، وتخفيف حدة الكحة والسعال.

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2-ماء البصل طريقة سهلة لـ علاج الكحة المزمنة خاصة وأن البصل له نفس خصائص الثوم ويحتوي على مركبات تعمل كمضادات حيوية قوية لقتل الفيروسات، فقط قم بغلي البصل في الماء وتناول هذا المشروب لـ علاج الكحة المزمنة و السعال .3-علاج الكحة المزمنة يمكن أن يتم عن طريق تبخير بعض أنواع الزيوت، أي غلي كمية من الماء وإضافة قطرات من زيت اللافندر، الورد، البابونج للماء واستنشاقها لعلاج الكحة و السعال .