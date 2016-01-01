تغيير الأجواء يصيب البعض بنزلة برد أو السعال أو الكحة التي تمنعه من النوم طوال الليل، لكن يمكن علاج الكحة المزمنة ببعض الحيل البسيطة من مطبخك لتهدئة الكحة و السعال دون تناول مضادات حيوية .
قدم موقع health24 3 طرق طبيعية لـ علاج الكحة المزمنة وهي :
1- غلي عيدان القرفة مع قطرات من عصير الليمون وشربها مرتين يوميًا، فهذا المشروب له قدرة فعالة على قتل الفيروسات وتقوية الجهاز المناعي ، وتخفيف حدة الكحة والسعال.
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التعليقات على من غير أدوية.. علاج الكحة المزمنة بـ٣ طرق رخيصة
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