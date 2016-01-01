من مطبخك .. طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

مع اقتراب شم النسيم واعتياد البعض على تلوين البيض وتزيينه لإضافة البهجة لهذا اليوم إلا أنه تم الكشف عن عدم صحة الالوان المستخدمة في تزيين البيض.
وقدم موقع boldsky، طرق طبيعية من مطبخك لتززين البيض في شم النسيم:
اللون الأحمر :
يمكنك استخدام ورق الورد أو أوراق الكركديه أو قشر التّفاح الاحمر
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