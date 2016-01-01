من مطبخك .. طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم



طرق طبيعية لتلوين البيض طرق طبيعية لتلوين البيض

مع اقتراب شم النسيم واعتياد البعض على تلوين البيض وتزيينه لإضافة البهجة لهذا اليوم إلا أنه تم الكشف عن عدم صحة الالوان المستخدمة في تزيين البيض.



وقدم موقع boldsky، طرق طبيعية من مطبخك لتززين البيض في شم النسيم:



اللون الأحمر :

يمكنك استخدام ورق الورد أو أوراق الكركديه أو قشر التّفاح الاحمر

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اللون الأصفر :يمكنك وضع بودرة الكركم لتلوين البيض باللون الأصفراللّون البني:هنستخدم قشر البصل لوحده او ممكن نستخدم القهوة للون بنياللون البنفسجي:يمكنك استخدام قشر البتنجان أو عصير العنباللون البرتقالي :هنستخدم قشر البصل الأحمر مضافة لبودره الكركماللون الأخضريمكنك استخدام أوراق النعناع أو البقدونس