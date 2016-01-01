الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

خلال فترة الحجر المنزلي، نشعر برغبة في تناول الطعام بشكل كبير، مع تناول الفواكه والعصائر والمسليات، ويمكنك استغلال هذه الفترة وتقديم العصائر المختلفة بطريقة الكافيهات المحترفة ومنها مشروب الموز باللبن الشهي.
مكونات الموز باللبن :
3 ثمرات موز
2 كوب حليب
3ملاعق عسل ابيض للتحلية
نصف ملعقة فانيليا
طريقة عمل موز باللبن:
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