زى المطاعم.. طريقة عمل الفول المدمس

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طريقة عمل الفول المدمس

يعد الفول من أهم الأكلات التى لها فوائد صحية وغذائية متعددة لكن البعض يتخوف من تناوله في المطاعم، لذا نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ في قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الفول المدمس
كيلو فول مدمس منقوع
كمون
ربع كوب عدس أصفر
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة كركم
ماء ساخن
10 فصوص ثوم
عصير ليمون
طريقة عمل الفول المدمس
* في حلة على النار يوضع الفول مع الكمون والسكر والكركم وعصير الليمون وصلصة
* يضاف الأرز والعدس الاصفر والطماطم ويقلب جيدا ثم يغطى بماء ساخن ويترك على النار
* يزود الماء كلما ينقص في الحلة و يترك على نار هادئة حتى ينضج

المصدر: elbalad

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