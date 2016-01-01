الطريقة الصحيحة لتخزين البسلة بالجزر

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تخزين البسلة بالجزر

في نهاية موسم البسلة تسعي كل أم إلى تخزينها لتوفير تناولها في جميع الاوقات وطهيها بمختلف الطرق والوصفات ودمجها بالعديد من الاكلات، نظرا لاحتواءها على الفيتامينات وتقوية الجهاز المناعي.

وعرض موقع boldsky، طريقة صحية لتخزين البسلة :
- نقوم بشراء البسلة من مصدر موثوق
- تنظيفها جيدا ووضعها بالماء وغليها
- تركها لمدة 5 دقائق مع التقليب
- يتم تصفية البسلة جيدا
- غسل البسلة بالماء الجاري الساقع حتى يتم حفظ لونها الاخضر
- اضافة الجزر وتوزيعه أثناء غليها
- يتم حفظها في أكياس الحفظ وتفريع الهواء منها وتخزينها.

المصدر: موقع boldsky

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