تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
أصابع السمك بالسمسم للشيف شربيني
مقادير أصابع السمك بالسمسم
سمك فيليه
ثوم
ليمون
كمون دقيق
بيض بقسماط
سمسم
طريقة تحضير أصابع السمك بالسمسم
* افرمي الثوم مع الكمون والليمون والملح والفلفل
* قطعي السمك الفيليه إلى شرائح صغيرة
* تبلي السمك بالخليط، ثم بالدقيق أضيفي اليها بيضة وقلبيها جيدا
* تبليها بالسمسم واضغطي عليها جيدان حتى يتماسك عليها اقليها في زيت غزير.
طريقة عمل سلطة كاليمارى بالخس لـ هشام السيد
مقادير سلطة كاليمارى بالخس
كاليمارى
خس
زيتون
طماطم
خيار
جزر
زيت زيتون
ليمونة
ملح فلفل
كمون
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التعليقات على هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا
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