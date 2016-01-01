ردت لوجين محمد شومان، إبنه الممثل الهارب محمد شومان، علي الخطاب الذي نشره والدها بالأمس، وقالت: لم يطلب أحد منه التدخل أو التصرف وما تقوم به القوات المصرية ما هو إلا إجراءات أمنية.
وأضافت لوجين شومان، أثناء مداخلتها الهاتفية على برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامى نشأت الديهى علي قناة"ten"، أن أخيها سيتم الافراج عنه قريبا، مطالبة الدولة بدعمهم للتبرؤ من والدها ومن كل تصرفاته.
وأكدت على أنها وأخواتها لا يعلمون أى شىء عن والدها الهارب منذ أكثر من5 سنوات، متابعه: كل أخباره بتوصلنا عن طريق الناس.
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التعليقات على ابنة الممثل محمد شومان تتبرأ منه على الهواء وتطلب مساعدة الدولة.. فيديو
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