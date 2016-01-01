ابنة الممثل محمد شومان تتبرأ منه على الهواء وتطلب مساعدة الدولة.. فيديو



الممثل الهارب محمد شومان وابنتة الممثل الهارب محمد شومان وابنتة

ردت لوجين محمد شومان، إبنه الممثل الهارب محمد شومان، علي الخطاب الذي نشره والدها بالأمس، وقالت: لم يطلب أحد منه التدخل أو التصرف وما تقوم به القوات المصرية ما هو إلا إجراءات أمنية.



وأضافت لوجين شومان، أثناء مداخلتها الهاتفية على برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامى نشأت الديهى علي قناة"ten"، أن أخيها سيتم الافراج عنه قريبا، مطالبة الدولة بدعمهم للتبرؤ من والدها ومن كل تصرفاته.



وأكدت على أنها وأخواتها لا يعلمون أى شىء عن والدها الهارب منذ أكثر من5 سنوات، متابعه: كل أخباره بتوصلنا عن طريق الناس.

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وأوضحت أن عائلتها قطعت كل علاقتها بالهارب منذ 5 سنوات، وتابعت: انا تخلصت من كل حاجة ليها علاقة بيه من سنين إلا اسمى مش عارفة اتخلص منه.واختتمت قائلة: "ميهمنيش رد فعله كل اللي يهمني أن الرسالة تكون وصلت له".