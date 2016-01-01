تزييف وتحريف.. مقاطع فيديو تكشف فضيحة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم



قتيل فيلا نانسي عجرم قتيل فيلا نانسي عجرم

تداول مقطع فيديو من قبل نشطاء من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يملئهم الشغف حول معرفة مصير قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، التي دخلت في نفق مجهول، ولم يتم الكشف عن مشهد النهاية فيها منذ بدايته في أول يناير الماضي 2020.



وظهر الفيديو يكشف، طريقة التزييف والتحريف في فيديوهات كاميرات المراقبة التي نشرت في زروة القضية، إذ زعم النشطاء، أن تلك الفيديوهات قد تم التعديل عليها بواسطة برامج المونتاج، من خلال وضع مؤثرات تمحي أوجه البعض، مؤكدين ذلك بأنه تم اختفاء الشاب القتيل محمد حسن الموسى، عن طريق الخطأ في أحد الفيديوهات بسبب وجود تلك المؤثرات في منتصف اللقطة.



وأوضحت الفيديوهات، أن تغيير خطير في فيديوهات وصور القضية كشفت عن شئ غامض يثير الشكوك حول التلاعب بملف القضية، وهو أن صورة الشاب القتيل الذي ظهر ملثمًا وملقى على الأرض، تظهره بقناع دون فتحة للفم، بينما الشخص الذي ظهر في فيديوهات كاميرات المراقبة ظهر بقناع بفتحة فم.

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يأتي ذلك بعدما أعلنت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم انسحابها من القضية المنظورة بالقضاء اللبنانى و التى قتل فيها الشاب السورى محمد الموسى على يد زوج نانسى عجرم الدكتور فاديي الهاشم.وتعود القضية المنظورة بالقضاء اللبناني حتى الآن، إلى أول يناير الماضي 2020، حينما ضُجت وسائل الإعلام المختلفة بأخبار قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها (فادي الهاشم)، الذي ادعى أن القتيل جاء إلى الفيلا متسللًا من أجل السرقة، وتهديد المتواجدين بالقتل، في ظل إنكار أسرة الشاب تلك الادعاءات وأكدوا أن «الموسى» كان يعمل في فيلا الفنانة وجاء ليطالب بحقوقه المتأخرة.