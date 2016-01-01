تداول مقطع فيديو من قبل نشطاء من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يملئهم الشغف حول معرفة مصير قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، التي دخلت في نفق مجهول، ولم يتم الكشف عن مشهد النهاية فيها منذ بدايته في أول يناير الماضي 2020.
وظهر الفيديو يكشف، طريقة التزييف والتحريف في فيديوهات كاميرات المراقبة التي نشرت في زروة القضية، إذ زعم النشطاء، أن تلك الفيديوهات قد تم التعديل عليها بواسطة برامج المونتاج، من خلال وضع مؤثرات تمحي أوجه البعض، مؤكدين ذلك بأنه تم اختفاء الشاب القتيل محمد حسن الموسى، عن طريق الخطأ في أحد الفيديوهات بسبب وجود تلك المؤثرات في منتصف اللقطة.
وأوضحت الفيديوهات، أن تغيير خطير في فيديوهات وصور القضية كشفت عن شئ غامض يثير الشكوك حول التلاعب بملف القضية، وهو أن صورة الشاب القتيل الذي ظهر ملثمًا وملقى على الأرض، تظهره بقناع دون فتحة للفم، بينما الشخص الذي ظهر في فيديوهات كاميرات المراقبة ظهر بقناع بفتحة فم.
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التعليقات على تزييف وتحريف.. مقاطع فيديو تكشف فضيحة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم
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