"خطر محتمل"... رصد كويكب يقترب من مدار الأرض... فيديو "خطر محتمل"... رصد كويكب يقترب من مدار الأرض... فيديو

قام علماء الفلك بتصوير كويكب كبير يقترب بسرعة باتجاه كوكب الأرض وصفته وكالة "ناسا" الأمريكية بالخطر المحتمل.



ويسير الكويكب الذي يحمل الرمز (1998 OR2) بسرعة كبيرة على مسار قريب جدا من كوكب الأرض في 29 أبريل/نيسان.



وبحسب التقديرات سيقترب الكويكب، الذي وصفته وكالة "ناسا" بالخطر المحتمل بجانب كوكب الأرض على بعد حوالي 6.29 مليون كيلومتر، بحسب "ورلد تودي".

وقال عالم الفيزياء الفلكية جيانلوكا ماسي، رئيس مشروع التلسكوب الافتراضي، إنه من المرجح أن يكون الكويكب ساطعًا بما يكفي في ليلة اقترابه من الأرض، ليكون مشاهدا بدقة كافية، وسنتمكن من مشاهدته عن طريق التلسكوبات والمناظير العادية.وتم التقاط الصورة المدهشة للكويكب الصخري من بعد يقدر بحوالي 10 مليون ميل (16.1 مليون كم) من الأرض.وقال الدكتور جميس دونجي في تغريدة له على "تويتر" في وقت سابق: "الكويكب الذي يحمل الاسم 52768 (1998 OR2)، سيمر بجانب الأرض على مسافة تزيد عن 16 مرة عن المسافة التي تفصلنا عن القمر"، ونشر رسما بيانيا يوضع المسافة ومسار الاقتراب، وأكد أنه لن يشكل خطرا على الأرض.Hey Earth, about that asteroid in the news, 52768(1998 OR2), it will pass by Earth at a distance over SIXTEEN times farther than our Moon! I put that *distance* to scale in the diagram below and made Earth/Moon larger so you can see them pic.twitter.com/591f7T7yXm— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) March 4, 2020تم اكتشاف الكويكب، الذي يحمل اسم 52768 (1998 OR2) عام 1998، وأدرجته الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" في قائمة الأجسام التي ستقترب من الأرض، بحسب "يورو نيوز".ويبلغ قطر الكويكب نحو 4.1 كم، ويعتبر أكبر بكثير من الكويكبات الشائعة، التي لا يتجاوز قطرها 100-200 متر بشكل عام، وتظهر مخططات "ناسا" الكويكب يعبر مدار الأرض، مما يشكل خطرا محتملا.