هل ينتقل كورونا عبر شبكات الهاتف؟.. الصحة العالمية تجيب

ردت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني، على ما يتداوله كثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن علاقة تربط انتشار فيروس كورونا، بأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات، وفقا لـ"سكاي نيوز".
كورونا لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس المصنوعة في الصين، مؤكدة أن "كوفيد 19" انتشر في بلدان ليس فيها أبراج من الجيل الخامس لشبكات الهواتف الذكية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس أو الحديث عن قرب، مضيفة أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا عبر الأسطح الملوثة بالفيروس من خلال لمسها ومن ثم وضع اليد على العين أو الأنف أو الفم.
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