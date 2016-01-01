نجحت شركة اتصالات مصر Etisalat Misr في بناء شبكة تقوية للاتصالات ونقل البيانات المتطورة خلال 72 ساعة فقط في مدينة مرسى علم، بغرض تقديم يد العون للعالقين بالحجر الصحي ومساندتهم، عن طريق تقديم كافة خدمات الاتصالات لجميع المتواجدين، سواء من الأطقم الطبية أو من الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي، ومنحهم فرصة التواصل مع ذويهم، والاستمتاع بخدمات نقل البيانات بأعلى كفاءة وأفضل جودة في مصر.
جاءت هذه الخطوة في إطار حرص شركة اتصالات مصر على إحداث تأثيراً إيجابياً طويل الأمد من خلال استخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية التي توفرها الشركة، وقد تم بناء الشبكة اعتماداً على أحدث التقنيات لرفع كفاءة خدمات الاتصال المقدمة داخل الحجر، لما يشكله هذا الموقع من أهمية كونه مكانا يطبق به الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” COVID-19، حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، فضلاً عن اهتمام الشركة بتوفير أفضل تجربة اتصال ونقل بيانات لتلبية احتياجات كافة عملائها.
وعبر المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، عن سعادته قائلا: “نجح زملاؤنا من المهندسين والفنيين في تحقيق إنجاز كبير في 72 ساعة فقط، وهو وقت قياسي، ليس بالنسبة لشركة اتصالات مصر فقط، بل لسوق المحمول بالكامل.”
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التعليقات على اتصالات مصر تبني شبكة جديدة في 72 ساعة لمساندة العالقين في الحجر الصحي بمرسى علم
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