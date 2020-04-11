

الصين ستعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عامًا الصين ستعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عامًا

توقعت صحيفة "ديلي ميل"أن يعاني الاقتصاد الصيني من أسوا أزمة منذ 60 عامًا مع وصول انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 10% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، بسبب الإغلاق الناتج عن ظهور فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان وتفشيه في البلاد وأغلب دول العالم.



وذكرت الصحيفة: «يُعتقد أن تأثير الإغلاق على الاقتصاد الصيني هو مؤشر لما يمكن توقعه للأسواق الأوروبية والأميركية بمجرد بدء تخفيف القيود». وحذّر خبراء اقتصاديون للصحيفة من التأثير الضخم لإغلاق الاقتصاد الصيني على الموارد المالية والشركات وإنفاق المستهلكين في بريطانيا، ما قد يجعل اقتصادها يشهد تقلصاً بنسبة تتراوح بين 15 الى 25 % خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.



وقالت «ديلي ميل» إن الصين كانت أسرع بكثير من الدول الأوروبية وأميركا في إغلاق مدنها ونشاطاتها الاقتصادية، لكن بكين تعرضت لانتقادات دولية بسبب إخفاء تقارير مبكرة عن

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تفشي الوباء، ما أدى الى تأخير الاستجابة العالمية بشكل فعال، كما كانت هناك مزاعم بأن النظام الشيوعي الصيني حاول التستر على الحصيلة الحقيقية لقتلى «كورونا».وأضافت: «يعتقد خبراء اقتصاديون أن الإجراءات المالية السريعة التي اتخذتها بكين قد تساعد الاقتصاد الصيني على الانتعاش، كما ان رفع القيود الصارمة في ووهان (منشأ الفيروس) يمكن أن يقفز بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي». وتوقع تاو وانغ رئيس قسم الأبحاث في بنك «يو بي إس» أن تصل نسبة انكماش الاقتصاد الصيني إلى 10% في الربع الاول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، ما يشير الى تأثير مدمر على العمالة في البلاد.وقال إن 50 الى 60 مليون شخص في قطاع الخدمات الصيني قد يفقدون وظائفهم، مع فقدان 20 مليون وظيفة في قطاعي الصناعة والبناء. وأردف: «لكن مع بدء فتح الأنشطة الاقتصادية في الصين، وبمساعدة السياسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نتوقع ان تنخفض هذه الارقام بسرعة في الارباع او الفصول المقبلة». وأفادت «ديلي ميل» بأن الحكومة الصينية بدأت إعادة افتتاح المصانع والمطاعم والمتاجر في مارس بعد «إعلان النصر على الوباء»، لكن المسهلكين الذين يشعرون بعدم الارتياح بشأن فقدان وظائهفم او عودة ظهور الفيروس يترددون بشأن القيام بعمليات شراء كبيرة. واشار خبراء الى ان التباطؤ الاقتصادي الصيني يعني ان بكين لن تحقق هدفها المتمثل بمضاعفة النمو في العقد بين 2010 و2020.وقال جورج ماغنوس من جامعة «أكسفورد» إن الانكماش الاقتصادي الصيني قد يصل الى 15% في الربع الاول وقد لا يبدأ التعافي حتى بداية العام المقبل. واضاف أن »توقف سلاسل التوريد الصينية نتيجة «كورونا» يعني إن الشركات العالمية العاملة في الصين تشعر بقلق بالغ بشأن الاعتماد على مصدر صناعي واحد، وأتوقع أن يستمر السعي لتقصير سلاسل التوريد الصينية أو الانتقال إلى دول أخرى في شمال آسيا».