

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-4-2020 في السوق المحلية والعالمية أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-4-2020 في السوق المحلية والعالمية

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب شهدت اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا، متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1688 دولارا للأوقية.



وأضاف نجيب، لـ«بوابة الأهرام»، أن عيار 18 سجل 628.28 جنيه، وعيار 21 لامس 733جنيها، وعيار 24 بلغ 837.71 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5914 جنيها.