

تعرف علي أسعار البلح وأنواعه بسوق العبور اليوم 13 أبريل تعرف علي أسعار البلح وأنواعه بسوق العبور اليوم 13 أبريل

تنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار البلح وأنواعه بسوق العبور للجملة، اليوم الأثنين 13 أبريل، مع بدء عرض الأنواع واقتراب حلول شهر رمضان المبارك.



وسجلت أسعار البلح هذا العام حالة من التباين، إذ سجل البلح الإبريمي ما بين 12 إلى 22 جنيها للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 و16 جنيها للكيلو.



ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 11 إلى 23 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 6 و18 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 11 و23 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 12 و24 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 11 و25 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 15 و25 جنيهًا للكيلو.

قد يعجبك أيضا...

وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 6 و16 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 20 و35 جنيها للكيلو.«أسماء البلح هذا العام»ويقوم بعض بائعي البلح كل عام بإطلاق أسماء على التمور تخص الأحداث الأبرز خلال العام لجذب الزبائن مثل بلح «كورونا» نظرا للأزمة الحالية أو أسماء ممثلين ورياضيين مثل بلح محمد رمضان وليلي علوي وبلح محمد صلاح وبلح الشبح وغيرهم من الأسماء، والتي يعتقد التجار أنها ستجذب قطاع كبير من المواطنين.«البلح فاكهة مباركة»يذكر أن البلح فاكهة مباركة أوصانا رسول الله الله عليه وسلم أن نبدأ بها الإفطار في رمضان، فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرًا فالماء، فإنه طهور».«فوائد البلح»وتتعدد فوائد البلح، فعند تناوله عند بدء الإفطار يزود الجسم بنسبة كبيرة من المواد السكرية فتزول أعراض نقص السكر وينشط الجسم، لأنه يحتوي على المواد السكرية في صورة كيميائية بسيطة يجعل عملية هضمها سهلة جدًا، وإن وجود التمر منقوعًا بالماء، واحتواء الرطب على نسبة مرتفعة من الماء 65 - 70% يزود الجسم بنسبة لا بأس بها من الماء، فلا يحتاج لشرب كمية كبيرة من الماء عند الإفطار.