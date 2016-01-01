سجناء يشعلون النيران في سجن بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

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صورة الخبر: سجناء يشعلون النيران في سجن
سجناء يشعلون النيران في سجن

كشفت لقطات مروعة لحظة قام سجناء بإشعال النار في سجنهم للاحتجاج على عدم وجود احتياطات ضد فيروس كورونا التاجي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ووقعت أعمال الشغب في سجن نيفا في ريفيرا في إدارة هويلا بجنوب شرق كولومبيا ، و تورط 400 سجين فى الواقعة.

تظهر اللقطات سجينًا يصيح وهو يمسك بالقضبان المعدنية بينما يمكن رؤية حريق مشتعل في باحة السجن.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، بدأ 400 سجين أعمال الشغب احتجاجا على قطع إمدادات المياه وعدم اتخاذ العاملين في السجون الاحتياطات لوقف انتشار الفيروس التاجي عند دخول المرافق.

صورة الخبر: سجناء يشعلون النيران في سجن

المصدر: صحيفة ديلي ميل البريطانية

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