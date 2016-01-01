كشفت لقطات مروعة لحظة قام سجناء بإشعال النار في سجنهم للاحتجاج على عدم وجود احتياطات ضد فيروس كورونا التاجي.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ووقعت أعمال الشغب في سجن نيفا في ريفيرا في إدارة هويلا بجنوب شرق كولومبيا ، و تورط 400 سجين فى الواقعة.
تظهر اللقطات سجينًا يصيح وهو يمسك بالقضبان المعدنية بينما يمكن رؤية حريق مشتعل في باحة السجن.
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التعليقات على سجناء يشعلون النيران في سجن بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل
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