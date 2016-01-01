بعد فتحي وإكرامي .. منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على هذا اللاعب



الأهلي وبيراميدز الأهلي وبيراميدز

دخل مسئولو نادي بيراميدز، فى مفاوضات قوية مع أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي و منتخب مصر الأولمبي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأهلى أصبح فى صراع قوى مع بيراميدز بشأن الحصول على خدمات أسامة جلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن أعلن النادى الأحمر رغبته الأكيدة فى الحصول على خدماته لترميم دفاعه.



ويعد أسامة جلال واحدا من أهم المدافعين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالي فى ظل القدرات الفنية والبدنية القوية التى يتمتع بها وتواجده بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر الأولمبي ومساهمته فى التتويج بلقب الأمم الإفريقية الأخيرة وحسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو المقبلة.

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وكان يراميدز نجح فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.