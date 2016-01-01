بعد فتحي وإكرامي .. منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على هذا اللاعب

آخر الأخباراخبار الرياضة › بعد فتحي وإكرامي .. منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على هذا اللاعب

صورة الخبر: الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

دخل مسئولو نادي بيراميدز، فى مفاوضات قوية مع أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي و منتخب مصر الأولمبي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأهلى أصبح فى صراع قوى مع بيراميدز بشأن الحصول على خدمات أسامة جلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن أعلن النادى الأحمر رغبته الأكيدة فى الحصول على خدماته لترميم دفاعه.

ويعد أسامة جلال واحدا من أهم المدافعين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالي فى ظل القدرات الفنية والبدنية القوية التى يتمتع بها وتواجده بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر الأولمبي ومساهمته فى التتويج بلقب الأمم الإفريقية الأخيرة وحسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو المقبلة.

وكان يراميدز نجح فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد فتحي وإكرامي .. منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على هذا اللاعب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80473

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager