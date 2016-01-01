خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اتحاد الكرة المصري بشأن استكمال مسابقة الدوري الممتاز رغم انتشار فيروس كورونا الخطير فى إفريقيا والعالم أجمع .
وأكد الكاف على اتحاد الكرة ضرورة استئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة رغم تفشي الكورونا حتى لا تتأثر الأندية واللاعبين على المستوى الفنى .
وطالب الكاف اتحاد الكرة بأخذ جميع الاجراءات الاحترازية الخاصة به قبل استكمال مسابقة الدوري الممتاز ، وأبدى الكاف قناعاته الكاملة بما تمر به البلاد مؤكدا أن طلبه باستكمال أى بطولة محلية لأى اتحاد محلى تكون بعد السيطرة على فيروس كورونا ومحاصرته بشكل تام .
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التعليقات على تطور مفاجئ .. الكاف يخاطب اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري
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