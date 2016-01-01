تطور مفاجئ .. الكاف يخاطب اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري



الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اتحاد الكرة المصري بشأن استكمال مسابقة الدوري الممتاز رغم انتشار فيروس كورونا الخطير فى إفريقيا والعالم أجمع .



وأكد الكاف على اتحاد الكرة ضرورة استئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة رغم تفشي الكورونا حتى لا تتأثر الأندية واللاعبين على المستوى الفنى .



وطالب الكاف اتحاد الكرة بأخذ جميع الاجراءات الاحترازية الخاصة به قبل استكمال مسابقة الدوري الممتاز ، وأبدى الكاف قناعاته الكاملة بما تمر به البلاد مؤكدا أن طلبه باستكمال أى بطولة محلية لأى اتحاد محلى تكون بعد السيطرة على فيروس كورونا ومحاصرته بشكل تام .

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وأكد الكاف ثقته الكاملة فى محاصرة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة والقضاء عليه بشكل تام من اجل عودة الحياة الرياضة من جديد .وكان الكاف أعلن أول أمس تأجيل مباريات الدور قبل النهائى من مسابقتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية إلى آجل غير مسمي ولكنه أكد على إقامتهما فى موعد آخر نافيا أى أقاويل تشير إلى إمكانية إلغاء البطولتين .