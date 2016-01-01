قصة أول قائد بحري أمريكي على بارجة نووية يصاب بالفيروس القاتل



حاملة الطائرات الامريكية حاملة الطائرات الامريكية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البحارة الذين يديرون المفاعلات النووية على متن حاملة الطائرات الأمريكية من فئة "نيميتز ثيودور روزفلت" كانوا أول أفراد الطاقم الذين اصيبوا بفيروس كورونا كوفيد 19 على متن السفينة الشهر الماضي.



وكان ثلاثة من البحارة قد ثبتت اصابتهم بالفيروس كورونا وبدأ تفشي المرض في قسم المفاعل، مع أفراد طاقمه المسؤولون عن إدارة قلب سفينة المفاعلات النووية، وفقا للصحيفة.



وتمتلك حاملة الطائرات الأمريكية من فئة "نيميتز ثيودور روزفلت" مفاعلين نوويين يساعدان في توفير الطاقة للأنظمة الحيوية للسفينة.

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ويأتي تقرير نيويورك بعد أسبوع من إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أنه يؤيد قرارًا بإقالة يو إس إس ثيودور روزفلت الكابتن بريت كروزييه بسبب بريده الإلكتروني "غير المناسب" فيما يتعلق بانتشار الوباء على متن حاملة الطائرات."أنا لم أتخذ القرار ، كان وزير الدفاع متورطا وشارك الكثير من الناس، اعتقدت أنه كان رهيبا فيما فعله من كتابة الرسالة؟" وفقا لما قاله ترامب في 5 أبريل: "هذه ليست من الأدب"وسبق البيان، بيان القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي أنه قرر اقالة كروزييه لأنه أرسل بشكل غير صحيح بريدًا إلكترونيًا حول مخاوفه بشأن تفشي الفيروس على متن السفينة باستخدام قنوات غير آمنة لنقل المعلومات السرية.وفي الرسالة، كتب كروزر ، على وجه الخصوص ، أن "البحارة ليسوا بحاجة إلى الموت" ، محذرين من "أنه ستكون هناك خسائر" إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات.وفي الوقت الحالي ، يقال إن كابتن يو إس إس ثيودور روزفلت يصارع اصابته بلفيروس في مكان لعلاج المرضى المتميزين في قاعدة بحرية في جوام.وفي 24 مارس ، أعلن مودلي أن ما لا يقل عن ثلاثة بحارة على متن حاملة الطائرات المذكورة قد ثبتت إصابتهم بـ كوفيد 19 بعد أسبوعين تقريبًا من زيارة فيتنام ، فيما أصبح أول حالات اصابة بالفيروس كورونا مسجلة على متن سفن البحرية الأمريكية.وحتى يوم أمس الاحد، تم اختبار نحو 92 بالمائة من طاقم حاملة الطائرات وثبت اصابة نحو 585 بنتيجة إيجابية، وقالت البحرية الأمريكية إنه تم نقل أكثر من 3900 بحار من طاقم مكون من نحو 4800 جندي إلى الشاطئ إلى قاعدة جوام.