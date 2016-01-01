حارسها تسبب في حجرها.. عزل أول عمارة سكنية بالعصافرة..شاهد



عزل أول عمارة سكنية بالعصافرة عزل أول عمارة سكنية بالعصافرة

قامت فرق التعقيم والتطهير التابعة لمحافظة الإسكندرية وحي ثان المنتزه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بتنفيذ حملة لتطهير وتعقيم بمنطقة العصافرة، شرق المحافظة، ومحيط العقار الموضوع تحت الحجر الصحي، لاكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخله.



وقررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، أمس عزل أول عمارة سكنية بشارع 45 بمنطقة العصافرة، شرقي المدينة، لمدة 14 يومًا، وذلك بعد التأكد من إصابة حارسها، بـ فيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19)، وتم نقله إلى مستفى العزل بالعجمي.



وقال دكتور ياسر الجندي، رئيس الحي، في تصريحات صحفية، إن الحملة شملت أعمال تطهير وتعقيم شارع وسوق المعهد الديني، وشارع ملك حفني قبلي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس حي ثان المنتزه، أن فرق التطعيم والتطهير التي تقوم بدورها في تنفيذ أعمال تطهير مختلف شوارع الحي مجهزة بجميع المعدات اللازمة، من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.







