إلغاء الترم الثاني.. التعليم العالي ترد بموعد الامتحانات



وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي

أكد الدكتور محمد الطيب، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لم يصدروا أي قرارات جديدة بشأن تغير موعد الامتحانات أو إلغاء الفصل الدراسي الثاني نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال "الطيب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في موعدها الذي أقره وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات فلن تكن قبل يوم 30 مايو، ولا نية لإلغاء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا حرص الوزارة والمجلس علي صحة الطلاب وعدم إلحاق أي ضرر بهم أو انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بينهم.



وأشار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المجلس في حالة انعقاد دائم لمناقشة مستجدات الوضع بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن قرار إلغاء الفصل الدراسي الثاني غير مطروح فليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار الذي سيؤثر على مستقبل الطلاب.

قد يعجبك أيضا...

بينما يعقد المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل اجتماعه الشهري عن طريق الفيديو كونفرانس، والذي يشارك فيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير و والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع رؤساء الجامعات.ويتناول الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة على رأسها من آخر تطورات منظومة التعليم عن بعد وموعد الامتحانات ومناقشة شكل الامتحانات وكيفية إجرائها.وقال الدكتور محمد الطيب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تم توفير المنصات مجانا للطلاب لتسهيل الدخول لها كما أن أزمة كورونا هو وضع فرض علينا مما اضطرنا للجوء إلى لمنظومة التعليم عن بعد، لذا فالوزارة مطلعة على كل ما يعوق الطلاب وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات لهم لضمان استكمال الفصل الدراسي الثاني.وأضاف الطيب في تصريح لموقع صدى البلد، أنه حتى نهاية شهر مارس كانت إحصائيات الوزارة تؤكد أن نسبة التواصل للطلاب تتعدى الـ75%، موضحا ان الوزارة تقوم برصد أمرين مهمين الأول نسبة تحميل المقررات على منصات التعليم الإلكتروني والتي تفوق حاليا 90% كنسبة إجمالية على مستوى ال27 جامعة حتى نهاية شهر مارس ، ونسبة التواصل على المنصات يفوق الـ 75% .وأوضح في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الوزارة تعمل بكل جهدها على زيادة التواصل فليس من الشرط أن يكون هناك تقصير من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس إنما قد يكون الطالب لم يتواصل، مشيرا إلى أن مقترح عمل ابحاث بدلا عن بعض الامتحانات هي مجرد تخمينات من الطلاب ولكن لا مانع في أن تكون ضمن المقترحات التي يدرسها المجلس الأعلى للجامعات.وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم من السهل عليها استخدام القنوات التلفزيونية لطرح المناهج إلا أن الجامعات بها 460 كلية كل كلية بها عدد من البرامج والتخصصات ولا يوجد قنوات قادرة على استيعاب هذا الكم من البرامج الدراسية .وأكد أنه لم يصدر بعد شكل الامتحان للفصل الدراسي الثاني حتى الآن، مضيفا: "نحن ملتزمون بقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت في 21 مارس الماضي كما أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة كافة السيناريوهات وسيتم الإعلان عنها في حينه طبقا المستجدات الوضع المعلن يوميا وحتى الآن، كما أن الامتحانات في موعدها المقرر".