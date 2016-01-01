جامعة حلوان تشارك في مبادرة "مصريين ضد فيروس كورونا" لتصنيع جهاز تنفس صناعي



جهاز تنفس صناعي جهاز تنفس صناعي

تشارك كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسنين، عميد كلية الهندسة بالمطرية، وتحت إشراف د. ياسر شعبان الأستاذ المساعد بهندسة المطرية في مبادرة Covid-19 egypt Response team "مصريين ضد فيروس كورونا" بالتعاون مع جمعية إتصال لتصنيع جهاز تنفس صناعي في مبادرة تهدف للتصدي لتهديدات فيروس كورونا المستجد التي تواجه مصر وإيجاد حلول إبداعية جديدة لمواجهة مشكلة نقص الأجهزة والامدادات الطبية.



ويشارك في هذه المبادرة العديد من المتطوعين من مختلف المجالات والجهات لدعم المبادرة في النواحي المالية، والطبية والقانونية.



تهدف المبادرة إلى تطوير حلول إبداعية جديدة لسد العجز في أدوات الحماية الطبية، تطوير جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية قادر على تلبية المتطلبات الطبية بأقل تعقيد ممكن ما من شأنه أن يسهل إنتاجه، والتركيز على استخدام الموارد المتاحة في السوق المحلي وعدم الإعتماد على خامات مستوردة لتحقيق الاستدامة، والتواصل مع القطاع الطبي والعمل على حل المشكلات التى تواجههم، وتكوين شبكة من المعامل والمصنعين لتنفيذ المشروعات المقترحة.

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وتقوم فكرة تصنيع جهاز التنفس الصناعي على تصنيع نموذج يتميز بانخفاض التكلفة وسهولة التصنيع بدون تعقيدات كثيرة بحيث يمكن استخدامه في حالات الطوارئ و الأوبئة ويقوم بتحقيق الوظيفة المطلوبة.وتقوم فكرة الجهاز على ضغط الهواء دون الإعتماد على أي مصدر طاقة خلاف الهواء المضغوط من اسطوانات الأكسجين والتي تكون في الغالب مثبته بجانب المرضى او عن طريق خطوط بالمستشفيات، حيث تم التواصل و الاستعانه بتصميمات مفتوحة المصدر من جامعة الينوي لتنفيذها والتأكد من فعاليتها وجاري العمل على إجراء بعض التعديلات لتتناسب مع طرق الإنتاج والموارد المتاحة داخل مصر مع اضافة بعض المكونات.ويتميز الجهاز بأنه لايحتاج الي اي مصدر كهرباء ويعمل بشكل ميكانيكي، ويمكن استخدامه في سيارات الإسعاف والهليكوبتر والمستشفيات الميدانية، يمكن تخزينه بكميات كبيرة لاستخدامه في الحالات الطارئة، ويسهل التدريب عليه من قبل العاملين في المجال الصحي.ويقول د. ياسر شعبان مساعد الهندسة الصناعية بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان إن الفريق البحثي قام بتصنيع أغلب مكونات الجهاز باستخدام تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد كما تم تجربته بنجاح وسيتم اعتماده من قبل هيئة القياس والمعايرة وتجربته بإحدى المستشفيات تمهيدا لتصنيعه مباشرة. ويضيف أن تكلفة الجهاز عند التصنيع لا تتخطى الف جنيه حيث تم تبسيط مكوناته لتحقق الغرض منه سواء بالحفاظ على ضغط الهواء داخل رئة المريض و ضمان عملية التنفس الصناعي وكمية الهواء المطلوب وصوله للمريض وفقا لحالته الصحية وقرار الطبيب.